Vicedomini e Quarta confermati in casa neroverde

Due le riconferme in casa neroverde per la stagione 2020/2021.La USD Corato Calcio 1946 ha annunciato infatti la continuità contrattuale con Carlo Vicedomini, calciatore esperto e di spessore, dal quale la società neroverde ha deciso di ripartire per costruire un Corato competitivo anche per la prossima stagione.Riconfermato anche Christian Quarta, esterno d'attacco classe '85 di origini brindisine. «Quarta si è fatto apprezzare la scorsa stagione in neroverde per le sue giocate, per le sue reti e per il suo costante apporto alla squadra. Abile nel saltare l'uomo e grande fornitore di assist, farà sicuramente comodo al neo mister Giuseppe Scaringella, che lo ha voluto fortemente» - comunica la società.Per Quarta, senza dubbio uno dei giocatori più talentuosi dell'intera premier league pugliese, non sono mancate in questa fase di mercato le richieste di altre squadre ma il calciatore ha deciso di sposare ancora il progetto sportivo del Presidente Maldera e dell'intero staff societario.