È un 38enne. Le indagini proseguono per accertare dinamiche e cause del ferimento

I Carabinieri hanno posto in stato di fermo un individuo, ritenuto il presunto responsabile dell'accoltellamento ai danni di un 40enne coratino avvenuto intorno alle 4 del mattino di martedì 4 settembre nel centro di Corato (link all'articolo) . Il sospettato, 38 anni, non è di nazionalità italiana. Una violenta e animata discussione, conseguenza anche della probabile assunzione di alcolici, sarebbe trascesa nell'aggressione.Il ferito è stato condotto in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria.Le indagini proseguono per accertare quante persone fossero presenti nei concitati momenti che hanno preceduto il ferimento.