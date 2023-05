Ancora un incidente nelle strade cittadine: motociclista in ospedale

L'episodio ieri sera intorno alle ore 11, in Via Gravina

Una mancata precedenza è alla base del sinistro che ieri sera, attorno alle ore 23:00, ha coinvolto un'automobile ed una motocicletta.Mentre il motore percorreva Via Gravina direzione Estramurale, una Ford Focus, proveniente da Piazza Giorgio Almirante, ha incrociato il mezzo a due ruote. L'impatto ha causato ferite alla caviglia del motociclista, che è stato accompagnato al Bonomo di Andria per accertamenti.Sul posto la Polizia di Stato per studiare al meglio la dinamica dell'impatto.