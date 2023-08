Auto si ribalta sulla Corato-Trani: miracolosamente illeso il conducente

Non ha avuto fortunatamente cause disastrose l'incidente che ha visto coinvolto, nel pomeriggio di ieri, un giovane automobilista, che per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat 500, ribaltandosi più volte.Nonostante l'incidente sia stato tutt'altro che leggero, il conducente dell'auto ne è uscito miracolosamente illeso, tanto da non richiedere nemmeno l'aiuto dei sanitari.Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Trani ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corato.