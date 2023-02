Furto d'auto, conducente minacciato con una pistola

Ha fermato il conducente di un auto di grossa cilindrata fingendo di aver bisogno di un'indicazione stradale, poi ha tirato fuori la pistola e l'ha fatto scendere, portandosi via il mezzo.Lo sconcertante fatto è avvenuto qualche giorno fa a pochi passi dal centro cittadino, in pieno pomeriggio. La vittima, un uomo di mezza età, non ha riportato ferite ma è rimasto sotto shock.Un episodio di per sé grave, che assume connotati ancor più inquietanti alla luce del fatto che sia avvenuto in orario abbastanza centrale e in un luogo poco distante dal centro. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.