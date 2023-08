Furto di cellulare in pieno centro: la vittima insegue il ladro e recupera lo smartphone

Si è aggirato attorno al tavolo di un bar del centro per alcuni minuti, poi con uno scatto repentino ha rubato uno smartphone che era poggiato sul tavolo ed è scappato via.Questo quanto accaduto ieri sera in pieno centro a Corato, attorno alle 23:00 circa.Il giovane ladro però non ha fatto i conti con la velocità della vittima, un ventenne di Corato, che avvertito da alcuni testimoni, ha immediatamente inseguito il malvivente, raggiungendolo in una stradina e riuscendo a recuperare il maltolto.Ancora un episodio di cronaca dunque, che certifica il momento non idilliaco che la nostra città sta vivendo dal punto di vista della sicurezza.