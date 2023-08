Grave incidente in Via Castel del Monte, pirata della strada sperona motociclista e scappa

Poco dopo la rotonda nella zona Oasi, per motivi ancora da accertare, una moto è stata colpita da un auto che è fuggita subito dopo l'impatto. Solo per pura fortuna, il motociclista dopo l'impatto, non è finito sotto un auto che accorreva in quel momento nel luogo dell'impatto.Lo sfortunato centauro ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal 118, che l'ha trasportato d'urgenza in ospedale.Sul posto la Polizia Locale, che grazie all'ausilio delle telecamere della zona, sta cercando di risalire all'identità del pirata della strada.