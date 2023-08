Idrante di via Prenestina: rubano bocchettoni e chiave d'arresto, causando allagamento

Danneggiato idrante in via Prenestina, utile per il rifornimento d'acqua dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze. Questa notte, ignoti, verso le 03:30, hanno divelto la cassetta chiusa con un lucchetto e hanno rubato bocchettoni e chiave d arresto causando la perdita incontrollata di acqua.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per cercare di ripristinare il tutto. Il valore dei bocchettoni rubati, in ottone, non supera i dieci euro. Il danno però è ingente, soprattutto se dovessero verificarsi emergenze in quella zona nelle prossime ore.