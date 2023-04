Incendio in Via Andria: danneggiate un'auto e un cartellone pubblicitario

Solo paura ma per fortuna nessuna conseguenza: nel primo pomeriggio un incendio propagatosi in Via Andria, di natura ancora ignota, ha coinvolto un cartellone pubblicitario "6x3", una Fiat Grande Punto, danneggiata nella parte anteriore e le sterpaglie adiacenti.Una pattuglia della Metronotte in maniera tempestiva ha allertato i Vigili del Fuoco che in pochi minuti sono giunti sul posto e spento l'incendio, scongiurando che esso si propagasse anche sugli altri veicoli in sosta.Sul posto anche una pattuglia della Polizia per effettuare gli accertamenti circa la natura dell'incendio: non è chiaro se le fiamme siano partite dalle sterpaglie o da un corto della stessa Fiat Punto.