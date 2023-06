Incidente su via Gravina

Ancora un incidente stradale si è verificato in prima mattina oggi, poco dopo le 9.00, su via Gravina, a pochi metri dall'incrocio con via Palermo.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto di piccola cilindrata.Da accertare le cause dell'incidente, in un tratto di strada ormai scenario di numerosi incidenti.Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso e una pattuglia della Vigilanza giurata per la regolamentazione del traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.