Incidente sull'estramurale cittadino

Impatto nella notte tra due autoveicoli su viale Vittorio Veneto nei pressi del supermercato Dok.Un fuoristrada ed una Lancia si sono scontrate nei pressi dell'incrocio.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale ed i carabinieri per stabilire le cause del sinistro.Si rileva come anche nel centro cittadino sono sempre più frequenti gli incidenti causati, a volte, dal mancato rispetto delle regole del codice stradale.