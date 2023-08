Incidente sull'estramurale, motociclista all'ospedale

Ancora un incidente sulle strade coratine, fortunatamente questa volta senza conseguenze gravi.Attorno alle 2:00, per cause ancora in via di accertamento, una Jeep proveniente da via della Macina, ha colpito un motociclista che in quel momento percorreva l'estramurale.L'impatto è stato violento, tanto da disarcionare il giovane motociclista, dalla sella della sua Yamaha. Illeso il guidatore dell'auto, il centauro invece è stato trasportato per accertamenti al "Buonomo" di Andria.Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.