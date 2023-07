Incidente sulla provinciale 234 per Spinazzola

Tre feriti lievi e due veicoli seriamente danneggiati il bilancio di un incidente stradale, che avrebbe potuto avere esiti peggiori, verificatosi ieri giovedì 27 luglio, intorno alle ore 18:15 sulla strada provinciale 234 all'incrocio con la provinciale 138 per Spinazzola, conosciuta anche come via Vecchia Spinazzola, a più di 25 chilometri dall'abitato di AndriaSul posto un'autoambulanza del 118 e la Polizia Locale di Andria che ha proceduto ai rilievi del sinistro stradale, i cui agenti stanno conducendo le indagini per accertarne la dinamica e le cause. A scontrarsi sono stati un autocarro Iveco, a bordo del quale vi erano tre uomini di Ruvo di Puglia, e un'autocarro Fiat Doblò con a bordo due operai di Corato. Traffico rallentato ed a senso unico alternato fino al completamento delle operazioni di rilievo ed alla rimozione dei mezzi coinvolti.