Incidente tra Bitonto e Mellitto, il conducente dell'auto coinvolta è coratino: in ospedale

Perde il controllo, esce di strada e prende fuoco: momenti di paura questa sera sulla strada provinciale 89, la lingua d'asfalto che collega Bitonto e Mellitto, dove un'auto è stata protagonista di un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, trasportate in codice rosso al Policlinico di Bari.Tutto è accaduto intorno alle ore 20.00 di questa sera, quando il veicolo, un'Alfa Romeo condotta da un uomo di Corato, con a bordo il proprio figlio, in circostanze ancora da chiarire, mentre procedeva in direzione Bitonto, verso Palombaio (una delle due frazioni di Bitonto), dopo una curva, ad un tratto ha sbandato abbattendo due segnali della segnaletica stradale e uscendo dalla carreggiata, prima di concludere la propria corsa contro un muretto a secco e infine contro un albero di ulivo.In poco tempo, a bordo dell'auto, è divampato un rogo, che l'ha letteralmente divorata. Sul posto, sono stati allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti dal Comando di Bari: gli uomini del 115, dopo aver accertato che il mezzo fosse vuoto - padre e figlio sono usciti in tempo dall'abitacolo -, hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona, in attesa di un'ambulanza del 118 che ha portato i due feriti, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Bari.Il conducente del mezzo e il passeggero non sono in pericolo di vita, mentre per i rilievi è giunta la Polizia Locale, con il supporto dei Carabinieri: spetterà adesso agli agenti del locale Comando ricostruire l'esatta dinamica del fatto e le cause dell'incidente autonomo. Disagi alla viabilità per tutta la durata delle operazioni.