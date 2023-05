Incidente tra due auto su via Belvedere nella periferia cittadina.Una violento contatto tra una Fiat Punto ed una Renault, per cause ancora tutte da verificare da parte della Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'incidente.Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale cinque persone tra cui una bambina.A supporto anche una pattuglia della Sicuritalia.