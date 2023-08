Ladri sfacciati rubano auto in pieno centro sotto gli occhi di passanti increduli

Ieri sera, in via Carmine, attorno alle ore 21:00, due uomini con passamontagna hanno rubato sotto gli occhi increduli di decine di passanti, una BMW di grossa cilindrata.I due malviventi hanno prima forzato l'apertura dell'auto, poi in pochi secondi hanno messo in moto il mezzo e sono fuggiti via, mentre l'allarme riecheggiava in tutta la via.Se fino a qualche tempo fa, i ladri agivano col favore delle tenebre, in zone periferiche, poco battute, da qualche tempo sembrano non curarsi di eventuali testimoni e agiscono indisturbati, quasi a non aver più paura delle conseguenze della legge.