Mezzo autoarticolato in fiamme, traffico bloccato sulla Corato - Trani

Momenti di paura sulla Corato-Trani: intorno alle 13:30 un autoarticolato ha preso fuoco all'altezza dello svincolo per la A14.L'incendio, che ha distrutto completamente il mezzo, è stato domato dai vigili del fuoco.Disagi per la circolazione stradale: il traffico è momentaneamente bloccato in direzione Corato.Seguiranno eventuali aggiornamenti.