Morte Gabriel Petrescu, donna indagata per omicidio stradale: «Non l'ho visto»

Finisce nel registro degli indagati la 45enne di Andria, che ieri ha investito Gabriel Aurelian Petrescu, operaio di 23 anni residente a Corato.Ai Carabinieri della locale Tenenza, diretti dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Trani, Giovanni Lucio Vaira, avrebbe riferito di non avere visto il 23enne sulla carreggiata, mentre stava segnalando agli automobilisti in transito, sventolando una bandiera, la presenza dei suoi colleghi al lavoro, impegnati nella pulizia del bordo strada, e poi, rispondendo ad una domanda specifica da parte degli inquirenti, ha affermato che «al momento dell'impatto non era al cellulare».Una versione, quest'ultima, che dovrà essere confermata dalle indagini - il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e procedere alle indagini spetta ai militari della Compagnia di Molfetta e al personale dello Spesal della Azienda Sanitaria Locale di Bari - che si avvarranno, probabilmente, della consulenza di un tecnico. La salma, in mattinata, è stata condotta nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari: sarà il medico Sara Sablone a svolgere l'esame autoptico.