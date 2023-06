Operaio di 24 anni travolto sulla SP231: non ce l'ha fatta

Aggiornamenti in

Un operaio di 24 anni, di cui non sono state rese note le generalità, molto probabilmente nato o residente a Corato, è morto stamani dopo essere stato investito da un'auto mentre era a lavoro sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, nel Barese.Secondo quanto si apprende, un automobilista non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo che stava segnalando la presenza dei suoi colleghi impegnati nel taglio dell'erba dal bordo strada. Sul posto ci sono i Carabinieri e i soccorritori del 118.Il traffico sta subendo importanti rallentamenti.Notizia in aggiornamento