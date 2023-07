Presso la Chiesa Incoronata, l'ultimo commosso saluto a Massimo Coverini

Corato si stringe nell'ultimo saluto a Massimo Coverini, 28 anni, vittima di un tragico incidente stradale che gli è costato la vita, nella serata del 13 luglio.Parenti, amici, conoscenti e cittadini si sono riuniti per le esequie di Massimo, ragazzo solare, sempre allegro e grande lavoratore.Un commosso applauso ha accompagnato l'uscita del feretro bianco, per una vita spezzata troppo presto.Un tragico destino per il giovane Massimo, che lo lega in maniera indissolubile al suo migliore amico Vincenzo, scomparso nelle medesime modalità, in un incidente in moto, nove anni fa sulla Corato Trani.