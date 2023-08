Rimorchio si ribalta alla rotatoria di via Trani: disagi alla viabilità

Oggi attorno alle 13 un rimorchio si è ribaltato nei pressi della rotatoria di via Trani, all'ingresso della città. Per fortuna, l'incidente non ha causato danni né al conducente del mezzo, né ad altri automobilisti che in quel momento transitavano di lì.Sul posto metronotte e polizia locale disagi e rallentamenti al traffico, in attesa che il rimorchio venga rimosso dalla carreggiata.