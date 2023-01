Ritrovate chianche rubate: erano nascoste in un deposito nella periferia coratina

Tra i tantissimi business illegali che taluni individui utilizzano per arricchirsi, sempre più diffuso è quello della vendita illecita di chianche che appartengono alla nostra storia e alla nostra identità rurale. La vendita al mercato nero di questi grandi pezzi di pietra, fruttano tanto danaro ai malviventi, con conseguenti danni economici, nei confronti di chi ne è possessore, artistico culturale verso la collettività tutta.Proprio in centro nella nostra città, un nostro concittadino aveva subito il furto di numerose chianche appartenenti alla propria abitazione, risalenti ai primi del 900 ed oggi sono state ritrovate.I numerosi massi sono stati rinvenuti in un deposito alle porte della città, il proprietario di tale deposito è stato denunciato alle autorità competenti.