Ritrovato nell'agro ruvese un motocarro rubato a Corato

Giornata intensa per la GPG della Metronotte: intorno alle 12:00 una pattuglia di Vigilanza Campestre ha rinvenuto in un terreno un Ape Car Piaggio, rubato nei giorni scorsi a Corato.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ruvo di Puglia.La Puglia dunque conferma il trend negativo nei furti d'auto. La nostra regione conserva il triste dato di terza regione con più furti in Italia dopo Campania e Lazio (circa 35 furti al giorno).