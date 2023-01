Rogo d’auto nella notte in via Giolitti

Ennesimo incendio ai danni di un auto in sosta per le vie della città

Continua la scia ,anche in questi primi giorni del nuovo anno, di auto bruciate .Questa volta, sempre nel cuore della notte, intorno alle 2.30 , l'incendio ha interessato una Ford Fusion parcheggiata in via GiolittiPer domare l'incendio è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.