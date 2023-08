Scontro all'incrocio tra Via Barletta Grumo e Via San Magno: uomo in ospedale

Ancora un incidente all'incrocio tra Via Barletta Grumo e Via San Magno. Oggi alle 13 una Ford Focus che percorreva Via San Magno, direzione Corato, è stata colpita da una Mercedes che proveniva da Via Barletta Grumo.La Ford è stata scaraventata contro il muretto di una villa, il suo conducente trasportato all'ospedale. Illeso il conducente della Mercedes.