Scontro tra un autocaravan, con targa tedesca, e un'autovettura sulla S.P. 2 "Andriese - Coratina"

Scontro in tarda mattinata, del 25 aprile, tra un autocaravan, con targa tedesca, e un'autovettura sulla S.P. 2 "Andriese - Coratina" in prossimità dello svincolo per Via Corato. A seguito dell'impatto tra di loro, l'auto, un'Opel Astra, è fuoriuscita di strada sul lato opposto della carreggiata terminando contro il guard-rail metallico, che si è conficcato, come una lama, per fortuna nel vano motore del mezzo e non nell'abitacolo.Miracolosamente illesi il conducente dell'autocaravan, un cittadino 61enne tedesco, e il giovane conducente dell'Opel Astra, un giovane andriese.Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale e del Nucleo di Viabilità del Comando di Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza il luogo, proceduto a rilievi ed accertamenti, fatto rimuovere i veicoli gravemente danneggiati e non marcianti.Sul posto è intervenuta la ditta "Sicurezza & Ambiente" per la pulizia della strada e la messa in sicurezza del guard-rail danneggiato.Traffico regolato a senso unico alternato per più di due ore.Le cause del sinistro stradale sono ancora oggetto di indagine da parte degli agenti specialisti della Polizia Locale.