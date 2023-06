Vandali incendiano carta conferita fuori dai palazzi

E' accaduto ieri sera in varie zone della citta'

Nella tarda serata di ieri sera alcuni ragazzi, non ancora identificati , hanno appiccato il fuoco alla carta conferita fuori dai condomini.Alcune palazzine coinvolti, tra queste due hanno avuto necessità dell' intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme .Sempre nella stessa zona giovedi notte ancora dei vandali hanno vandalizzato la cabina del palo della video sorveglianza di via Sant 'Elia