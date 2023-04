Via Bagnatoio, divelta sbarra del passaggio al livello, traffico in tilt

Alla fine ha vinto l'esasperazione. Questa mattina, poco prima delle 13:00, un auto colpito in pieno la sbarra del passaggio al livello, spezzandola completamente. L'autore del gesto è poi fuggito via.Subito dopo l'incidente, non sappiamo quanto involontario, sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale che hanno prontamente bloccato il traffico ambo le direzioni.Circolazione ferroviaria in tilt, con i treni che per sicurezza non transiteranno da quella zona fino a nuovo ordine.Si attendono ora i manutentori di Ferrotramviaria per rimettere in sesto sbarra e circolazione. Con ogni probabilità ci vorranno alcune ore affinché ciò accada.Nel frattempo si moltiplicano le persone in coda a ridosso del passaggio al livello, bloccate da questa assurda e sempre più paradossale situazione.