Via Duomo, appartamento distrutto dalle fiamme: illesa una donna che era in casa

Attimi di paura questa mattina su via Duomo, dove, per cause ancora ad accertare, un appartamento è stato divorato dalle fiamme.Una colonna di fumo altissima sì è elevata in cielo, facendo percepire subito, anche a distanza, la gravità dell'episodio.Al momento dell'incendio, era presente all'interno dell'appartamento una signora di origini marocchine, che è uscita miracolosamente illesa dall'incendio.I vigili del fuoco sono intervenuti con estrema celerità, scongiurando il pericolo di eventuali esplosioni che potevano sorgere a causa di tre bombole di gas presenti all'interno dell'abitazione.Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, che è intervenuta prontamente.