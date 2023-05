Via Gravina, incidente tra due auto: due feriti

Forse l'asfalto viscido tra le cause dell'incidente che questa mattina, attorno alle 13:10, ha coinvolto due veicoli in Via Gravina, altezza di Viale delle Verbene.Una Fiat Punto ed una Fiat Panda, con dinamiche ancora da chiarire, sono entrate in rotta di collisione, finendo fuori strada. Il bilancio provvisorio è di due feriti.Sul posto Carabinieri di Corato, SER Corato e Misericordia di Corato.