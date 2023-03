Basket: Nuova Matteotti beffata sulla sirena, Monteroni passa 63-64

Ultima partita di regular season beffarda per la Nuova Matteotti Corato: anche se si trattava di una partita ininfluente ai fini della classifica, i biancoblu giocano a grande intensità per tutti i 40 minuti e solo il canestro di Gigliotti sulla sirena impedisce ai padroni di casa di chiudere in bellezza il campionato, in attesa dei play off che avranno inizio domenica 19 marzo e che vedranno impegnata la società della presidente Balducci contro Mola.Coach Di Salvatore si affida a Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas. Dall'altra parte coach Marra risponde con Quarta, Mascoli, Ouandiè, Stefanini e Gigliotti.Avvio di primo quarto di marca biancoblu con le triple di Razic e Gatta (8-1), prima del break di 6-0 confezionato da Monteroni grazie a Stefanini, Pallara e Ouandiè (14-13). Nel finale di quarto è Baldin che si fa trovare pronto dalla panchina e si prende la scena con quattro punti che consentono a Corato di andare al primo mini-riposo sul 20-16.Il secondo quarto inizia con la tripla dell'ex Mascoli, a cui i padroni di casa rispondono prontamente con i canestri di Razic e Giovara e volano sul +7 (26-19). Stefanini accorcia le distanze (28-24), Olocco prova ad allungare nuovamente il vantaggio coratino sul 30-25 ma Ouandiè è una spina nel fianco per la difesa biancoblu e i suoi cinque punti consecutivi permettono ai tarantolati di ristabilire la parità: 30-30 all'intervallo.All'uscita dagli spogliatoi, gli ospiti passano in vantaggio grazie ai punti di Stefanini e Ouandiè (30-34) ma i Di Salvatore boys non si spaventano e mettono a segno un parziale di 7-0 firmato da Razic, Olocco e Paulauskas (38-34). La tripla del solito Ouandiè consente a Monteroni di rimanere in linea di galleggiamento (38-37), prima che la NMC incrementi il bottino con Giovara e Gatta (42-37). Nel finale di quarto botta e risposta che vede protagonisti da una parte Razic e dall'altra Gigliotti: il terzo quarto finisce 47-45.Regna l'equilibrio al PalaLosito nel corso del quarto periodo di gioco: entrambe le squadre giocano ad altri ritmi e danno vita ad un vero e proprio assaggio di play-off. Corato prova ad amministrare il vantaggio con Paulauskas (54-51), ma Monteroni, nonostante l'espulsione di Ouandiè, non si scompone e firma un break mortifero di 11-2 con Stefanini sugli scudi (56-62). Corato non molla perché è nei momenti più difficili che si vedono la forza e la personalità del gruppo: la tripla di Gatta e la precisione dalla lunetta di Razic e Paulauskas ribaltano il risultato (63-62).Partita finita? Macchè. Nell'ultima azione della partita, Mascoli sbaglia la tripla ma nella lotta a rimbalzo il più lesto di tutti è Gigliotti che si appoggia a tabellone e, proprio sulla sirena, segna il canestro della vittoria: al PalaLosito finisce 63-64 per Monteroni.NUOVA MATTEOTTI CORATO - NUOVA PALL.MONTERONI 63 – 64CORATO: D'Imperio, Martinelli, Gatta 13, Olocco 13, Paulauskas 11, Razic 14, Chornohrytskyi n.e., Giovara 8, Baldin 4, N.Markovic n.e., L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Di SalvatoreMONTERONI: Quarta, Di Lorenzo, Cucurachi n.e., Pallara 8, Paladini n.e., Stefanini 16, Colaci, Greco, Ouandiè 23, Gigliotti 7, Gigli 2, Mascoli 8. Coach: MarraParziali: 20-16; 30-30; 47- 45; 63-64Arbitri: Farina Valaori di Brindisi e Serra di BrindisiNote: espulso Ouandiè per somma di fallo antisportivo e fallo tecnico