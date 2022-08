Un innesto di talento per la Nuova Matteotti Corato in vista del prossimo campionato di Serie C Gold. Il club del presidente Grazia Balducci ha ingaggiato la guardia-ala montenegrina, ma di formazione italiana,L'esterno classe 2000, ottimo tiratore dalla lunga distanza, ha vissuto già diverse esperienze, compreso un periodo negli Stati Uniti con la canotta del First Love Christian Academy Knights, squadra di college della Pennsylvania. Agropoli, Napoli, Bisceglie, Ruvo, Cassino, Salerno e Ostuni le tappe della sua carriera: con la formazione salentina, nel massimo campionato regionale, Razic ha chiuso l'annata a 17.1 punti di media non riuscendo ad evitarne la retrocessione. Le doti indiscusse, specie in fase offensiva, lo rendono un giocatore potenzialmente molto incisivo per il pur competitivo livello medio della C Gold. Razic si aggiunge al riconfermato Claudio Gatta e al nuovo arrivato Marco Formica oltre che al centro Baldin e all'altra ala Markovic, i cui ingaggi non sono stati ancora ufficializzati dalla società.