Corato Calcio
Corato Calcio
Calcio

Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza

La sfida si disputerà al ‘Comunale’: calcio d’inizio ore 15:00

Corato - sabato 21 febbraio 2026 13.53
Promozione, si scende in campo per la 25esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla sconfitta contro la capolista Soccer Trani, ospita l'Atletico Apricena, penultimo in classifica. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

L'Apricena, allenato da mister Palmieri, è reduce dal convincente successo interno contro la Virtus Bisceglie. 17esima posizione, a quota 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. Solamente cinque i punti di distanza dal Corato, che arriva a questa gara in seguito alla convincente prestazione di Trani, in cui avrebbe meritato quantomeno un punto.

È un periodo positivo per gli uomini di mister Doudou, con una sola sconfitta appunto, negli ultimi otto scontri in campionato: 3 vittorie (Lucera, Real Siti, Don Uva), 4 pareggi (Rutiglianese, Molfetta, Palese, Virtus Andria), ed una sconfitta (Soccer Trani).

Questa l'attuale situazione dall'8^ al 17^ posto: San Severo 32, Molfetta 32, Norba Conversano 31, Corato 30, Rutiglianese 30, Lucera 29, Virtus Bisceglie 29, Atletico Gargano 27, Real Siti 27, Apricena 25.

Inutile dire che, il match di domenica, è fondamentale per il Corato e per la propria stagione, con una salvezza che sembra certamente raggiungibile, ma ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti.
  • Usd Corato Calcio
Le ragioni del “SÍ” e del “NO” a confronto per il Referendum Giustizia 2026
21 febbraio 2026 Le ragioni del “SÍ” e del “NO” a confronto per il Referendum Giustizia 2026
Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle
21 febbraio 2026 Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle
Altri contenuti a tema
Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0 Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0 I neroverdi scendono nuovamente in 11esima posizione
Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo» Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo» “Tifoseria? Ultimamente si è un po’ persa, vedo sempre meno tifosi allo stadio”
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva I neroverdi salgono al nono posto in classifica
Corato-Don Uva, cercasi scatto salvezza: match complicato per i neroverdi Corato-Don Uva, cercasi scatto salvezza: match complicato per i neroverdi La sfida si disputerà al ‘Comunale’: calcio d’inizio ore 15:00
Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout I neroverdi salgono a quota 27 in classifica
Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi La sfida si disputerà al ‘Sant’Angelo dei Ricchi’, ore 15:00
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese Con questo pari, il Corato sale a 26 punti in classifica
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino» Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino» “Abbiamo bisogno di tutti. Doudou? Un lusso per la categoria”
La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
21 febbraio 2026 La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
21 febbraio 2026 Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
21 febbraio 2026 La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
20 febbraio 2026 Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
20 febbraio 2026 Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
19 febbraio 2026 Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
19 febbraio 2026 Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
19 febbraio 2026 Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.