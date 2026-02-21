Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza

Promozione, si scende in campo per la 25esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla sconfitta contro la capolista Soccer Trani, ospita l'Atletico Apricena, penultimo in classifica. La sfida si disputerà al 'Comunale', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.L'Apricena, allenato da mister Palmieri, è reduce dal convincente successo interno contro la Virtus Bisceglie. 17esima posizione, a quota 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. Solamente cinque i punti di distanza dal Corato, che arriva a questa gara in seguito alla convincente prestazione di Trani, in cui avrebbe meritato quantomeno un punto.È un periodo positivo per gli uomini di mister Doudou, con una sola sconfitta appunto, negli ultimi otto scontri in campionato: 3 vittorie (Lucera, Real Siti, Don Uva), 4 pareggi (Rutiglianese, Molfetta, Palese, Virtus Andria), ed una sconfitta (Soccer Trani).Questa l'attuale situazione dall'8^ al 17^ posto: San Severo 32, Molfetta 32, Norba Conversano 31, Corato 30, Rutiglianese 30, Lucera 29, Virtus Bisceglie 29, Atletico Gargano 27, Real Siti 27, Apricena 25.Inutile dire che, il match di domenica, è fondamentale per il Corato e per la propria stagione, con una salvezza che sembra certamente raggiungibile, ma ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti.