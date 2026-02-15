Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0

Promozione, è terminata la 24esima giornata di campionato: il, reduce dall'ottimo successo interno contro il Don Uva, offre una prestazione di solida maturità contro la capolista, ma non è sufficiente: al 'Lapi' terminaper i tranesi, al termine di un match piuttosto equilibrato.In seguito a questa sconfitta, il Corato consolida iin classifica, scendendo però in, ad un punto di distanza dalla zona playout, con il 13esimo posto occupato dal Lucera. Termina dunque la striscia di sette risultati utili consecutivi per i coratini, ma non è di certo mancata la prestazione.Quanto alla cronaca, Doudou schiera l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Quercia, Dargenio, Suriano, Volpe, Pirelli, Tedone, Scardigno e Campitiello. Al 5' la Soccer Trani passa in vantaggio:Il Corato prova ad imbastire trame offensive, senza creare pericoli alla retroguardia tranese. Al 24' prova il destro dalla distanza Scardigno, respinge con facilità Straziota. Tre minuti più tardi errore in impostazione dei tranesi, traversone di Petrizzelli per Campitiello, che sbaglia il colpo di testa da buona posizione. Al 29' Lucarelli ancora imprendibile sulla fascia, assist per Becerri che, al volo, sfiora il gol della domenica. La prima frazione termina con il vantaggio tranese.Al 55' il rimbalzo beffa Straziota sul tiro di Rana, la palla termina in corner. Al 68' succede di tutto: Scardigno colpisce una clamorosa traversa, sul contropiede viene espulso Rana, per fallo da ultimo uomo su Colombo, immolato verso la rete. Sulla seguente punizione Faliero sfiora lo specchio. Al 75' Straziota compie un vero e proprio miracolo sulla traiettoria ravvicinata di Campitiello. All'81' miracoloso salvataggio di Suriano su Chiumarulo.. Termina così. Foto di Davide Del Mastro.