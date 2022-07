Terzo annuncio riguardante il roster in casa Corato. La formazione neroverde, che sarà ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza, potrà contare sulle prestazioni del 21enne, primo riconfermato in ordine di tempo dopo gli innesti del centrocampista Mbaye (link all'articolo) e dell'attaccante Koné (clic per saperne di più) Frappampina, classe 2001, ha percorso la trafila delle giovanili tra Aurora, Virtus Ludi, Levante Bari fino ad approdare alla principale compagine del capoluogo pugliese, quindi ha vestito la maglia del Bitonto e nel 2020-21 ha giocato in D con il Molfetta. Nell'ultima annata è passato al team neroverde mettendosi in evidenza per la notevole duttilità e mostrando di sapersi adattare come esterno alto su entrambi i versanti, ricoprendo in alcune circostanze anche il ruolo di terzino destro.Prosegue così l'allestimento dell'organico che sarà affidato al trainercon l'obiettivo di ben figurare nel massimo livello calcistico regionale.