L'apertura extralarge delle finestre di mercato lo ha permesso e l'Adriatica Industriale non si è lasciata sfuggire l'opportunità. Il club neroverde ha ingaggiato in queste ore il centrocon il chiaro intento di rafforzarsi sotto canestro in vista delle finali per il salto in B contro la Virtus Molfetta (primo capitolo domenica al PalaPoli).33 anni, originario di Conversano, Gigi Brunetti ha giocato per Porto Sant'Elpidio, Fossombrone, Lumezzane, Capo d'Orlando, Ceglie, Bisceglie, Follo, Lecco, Mortara, Barcellona Pozzo di Gotto, quindi anche Corato (in B nell'annata 2019-2020) prima dei passaggi ad Avellino, Catanzaro e infine Mola, compagine trascinata alle semifinali playoff del massimo torneo cestistico regionale. L'ultimo arrivato sarà subito a disposizione di: il suo innesto, oltre a quello del playin uscita da Mesagne, ha allungato le rotazioni neroverdi con ulteriore qualità ed esperienza. L'apporto di Brunetti sarà utilissimo al Basket Corato.