Guardare la classifica potrebbe trarre in inganno. La New Virtus Mesgane di coach Coco Romano è in fondo e non ha ancora vinto una partita ma nell'ultimo turno ha venduto cara la pelle sull'ostico parquet di Castellaneta, cedendo 71-68. La Nuova Matteotti Corato, a caccia del terzo successo consecutivo, non può certo permettersi di sottovalutare gli avversari della sfida in programma giovedì 8 dicembre, alle ore 20, e inclusa nel programma della nona giornata d'andata del torneo di Serie C Gold.Gatta e compagni incroceranno, fra gli altri, l'ex di turno Dusan Ranitovic, nella passata stagione in forza alla Nuova Matteotti: il lungo serbo è il giocatore più produttivo del team mesagnese, affiancato dal centro Gabriele Gallo e dall'esterno lettone Eduards Hazners. Il collettivo allenato da Dimitri Patella dovrà entrare in campo con la maggiore determinazione possibile per indirizzare la contesa e cogliere quello che sarebbe il sesto successo stagionale.Arbitreranno Francesco De Carlo di Lequile (Lecce) e Ambrogio Laterza di Mola di Bari.Dinamo Brindisi, Lucera 7-1; Monteroni, Adria Bari 6-2;; Mola 4-3; Castellaneta, Virtus Molfetta 4-4; Altamura 2-5; Vieste 2-6; Mesagne, Trani 0-8.