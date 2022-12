ALTAMURA-NUOVA MATTEOTTI CORATO 64-92 Altamura: M.Casareale 4, Sagadin 11, Fraccalvieri 9, De Bartolo 8, Vitale, Stojanovic, Petronella 23, Konatè 9, Biandolino, P. Casareale. All.: Losito.

Nuova Matteotti Corato: Martinelli 3, Gatta 8, Olocco 11, Paulauskas 22, Razic 27, Chornohrytskyi 2, Giovara 7, Baldin 5, Nikola Markovic 4, Sciscioli, Luka Markovic 3, Bojang. All.: Patella.

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo e Stanzione di Molfetta.

Parziali: 13-23; 33-48; 46-78.

Settimo successo stagionale, secondo consecutivo in trasferta, per la Nuova Matteotti Corato. La formazione allenata da Dimitri Patella si è imposta autorevolmente (64-92) sul parquet di Altamura al termine di un confronto controllato fin dai primi minuti. Uno scatenato(top scorer della sfida con 27 punti all'attivo) ha subito suonato la carica per il team biancazzurro, che ha chiuso con un buon vantaggio la frazione iniziale (13-23) e preso il largo in modo deciso già nel secondo periodo, trascinato dai canestri di Paulauskas: i 15 punti di margine all'intervallo lungo sono cresciuti nel terzo quarto, con l'accelerazione irresistibile del collettivo coratino valsa già il +30. La gara è scivolata via senza particolari sussulti.La Nuova Matteotti tornerà in campo sabato 7 gennaio per la sfida interna con la Sveva Lucera, in programma al PalaLosito con palla a due fissata per le ore 19.