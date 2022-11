DINAMO BRINDISI-NUOVA MATTEOTTI CORATO 90-57 Dinamo Brindisi: Greco, Scivales 2, Patrizio 2, Epifani 12, Janha 13, Stonkus 19, Fouce 21, Pulli 10, Caloia 9, Longo 2, Mazzeo. N.e.: Mongelli. All.: Cristofaro.

Nuova Matteotti Corato: Altieri, Gatta 3, Olocco 16, Razic 9, Baldin 6, Angarano 2, Nikola Markovic, Luka Markovic 9, Bojang, Formica 12. N.e.: Paulauskas. All.: Patella.

Arbitri: Settembre di Gravina e Ceo di Bari.

Parziali:13-20; 44-37; 65-45.

Ampio lo scarto, poche le attenuanti. La Nuova Matteotti Corato ha rimediato un passivo molto pesante sul parquet del PalaZumbo nell'incrocio con la Dinamo Brindisi, neopromossa già ai vertici del torneo di Serie C Gold Puglia. I biancazzurri di coach Dimitri Patella si sono sciolti come neve al sole nel terzo periodo, complice la pesante assenza del lungo lituano Paulauskas.Eppure l'approccio al match di Claudio Gatta e compagni era stato molto promettente, tanto da determinare un +14 (4-18) che però i padroni di casa hanno ricucito con pazienza, fino a sorpassare con decisione nel corso del secondo periodo (36-29) e gestire il vantaggio al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo lungo, quando gli acuti di Razic e Formica si sono rivelati insufficienti a contenere l'irruenza del collettivo messapico: 17-0 terrificante e Matteotti sotto di 20 a dieci minuti dal termine. La mancanza di alternative offensive (top scorer Olocco con 16 punti) ha fatto il resto e per il cast coratino non c'è stato più niente da fare. Rinviato, ancora una volta, l'appuntamento con il primo successo esterno stagionale.