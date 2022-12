Serie C Gold Puglia - Classifica

BIlancio in positivo: sei successi, cinque kappaò. La Nuova Matteotti Corato ha concluso il girone d'andata del torneo di Serie C Gold al sesto posto in classifica. Il blitz compiuto domenica sul parquet della Nuova Pallacanestro Monteroni (90-91 dopo un overtime) è un colpo che vale doppio, specie perché "rimedia" alla precedente sconfitta interna con Mola: i ragazzi di coach Dimitri Patella hanno mantenuto i nervi saldi nei concitati momenti finali del confronto in Salento, non abbattendosi neppure quando Stefanini (ben 36 punti per lui) ha siglato il canestro dalla lunga distanza del 77 pari. Protagonista del supplementare l'esterno montenegrino Sava Razic, supportato da Olocco e Gatta.Il campionato non è ancora fermo: giovedì 22 dicembre, con palla a due fissata per le ore 20, la Nuova Matteotti Corato sarà ospite della Libertas Altamura nella gara valida per la prima giornata di ritorno.Lucera 20; Monteroni, Mola, Adria Bari 16; Dinamo Brindisi 14;, Virtus Molfetta 12: Castellaneta 10; Mesagne, Vieste 6; Altamura 4; Juve Trani 0.