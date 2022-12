Cambio in corsa nel roster della Nuova Matteotti Corato. Il club presieduto da Grazia Balducci ha congedato Marco Formica (rescissione consensuale del contratto) e inserito nel roster il 26enne(guardia, 190 cm).L'esterno piemontese, cresciuto nel vivaio della Junior Casale Monferrato, ha giocato nel 2016/2017 nella Virtus Fossano (C Gold Piemonte) e in seguito ha vissuto un'esperienza in Puglia con la canotta del Cus Jonico Taranto tra C Gold e C Silver. Giovara, nelle ultime tre stagioni, è stato uno dei riferimenti offensivi del New Best Basket Mazzano in Serie C Gold lombarda (12.6 punti per gara di media). Il nuovo arrivato debutterà sabato nella partita casalinga in programa al PalaLosito contro Vieste (palla a due ore 19) valida per l'ottava giornata del massimo campionato regionale pugliese. Un match nel quale i biancazzurri di coach Patella dovranno confermare l'imbattibilità casalinga recentemente impreziosita dal primo successo esterno ottenuto a Trani.