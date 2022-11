C'è un pronostico favorevole da far rispettare, c'è una partita da vincere per interrompere la striscia di risultati negativi lontano dal PalaLosito. La Nuova Matteotti Corato ha l'opportunità di cogliere la prima affermazione esterna stagionale nel confronto in programma domenica 27 novembre, con palla a due alle ore 18:30, sul parquet del PalaAssi con la Juve Trani, fanalino di coda del torneo di Serie C Gold.I biancazzurri di coach Dimitri Patella non dovranno però approcciare la gara con eccessiva rilassatezza, anzi: sarà necessaria la massima concentrazione fin dai primi minuti per mettere in sordina le velleità del volenteroso (e giovanissimo) team allenato da Slavko Djukic, che nelle ultime settimane si è persino indebolito con il passaggio del bomber biscegliese Fabio Galantino nelle fila della Virtus Molfetta. Gli stranieri Ruesga (playmaker argentino) e Kasa (ala forte ceca) sono inevitabilmente i punti di riferimento della compagine tranese, ai quali bisognerà trovare subito le dovute contromisure. La partita sarà diretta da Leveneziana di Monopoli e Franco di Bitritto. Ingresso gratuito.