Corato-Trani, Colabella: «Il mio intento è salvare la categoria. Difficile proseguire da solo»

“Tifoseria? Ultimamente si è un po’ persa, vedo sempre meno tifosi allo stadio”

Corato - sabato 14 febbraio 2026 13.29
Promozione, si scende in campo per la 24esima giornata di campionato: il Corato, reduce dal preziosissimo successo interno contro il Don Uva, è chiamato all'impresa, contro la capolista Soccer Trani. La sfida si disputerà al Comunale 'Lapi', con calcio d'inizio alle ore 15:30. Trasferta vietata ai tifosi ospiti per inagibilità del settore riservato.

Il Corato di mister Doudou è tra le squadre più in forma dell'intero girone: ben sette i risultati utili consecutivi, frutto di 3 vittorie (Lucera, Real Siti, Don Uva) e 4 pareggi (Rutiglianese, Molfetta, Palese, Virtus Andria). Nono posto in classifica a quota 30 punti. Solamente tre lunghezze di distanza dalla zona playoff, ma anche una sola dai playout. Situazione piuttosto equilibrata, con possibili ribaltamenti continui, domenica dopo domenica.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita è intervenuto il presidente, Francesco Colabella: «Siamo a due terzi di campionato, adesso ci siamo rimessi in marcia. La nostra squadra è composta da ragazzi, che cercano di offrire sempre il massimo. Se due anni fa non avessi rilevato il Corato Calcio, probabilmente non saremmo qui a parlare. L'ho fatto da tifoso, senza rendermi conto delle difficoltà logistiche/economiche»

«La stagione è complessa, non è semplice sostenere una società. Il mio intento è salvare la categoria, dopodiché capiremo il da farsi. È difficile proseguire da solo, eccetto qualche sponsor che ci sostiene. Tifoseria? L'ho sempre chiamata in causa, il loro aiuto è fondamentale. Ultimamente si è un po' persa, vedo sempre meno tifosi allo stadio»

«Trasferta vietata? Purtroppo il settore ospiti non è disponibile. Il mio appello è rivolto ai tifosi, a cui chiedo di starci accanto. Vorrei vedere il nostro stadio pieno, è un fattore importantissimo»
