Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva

I neroverdi salgono al nono posto in classifica

Corato - domenica 8 febbraio 2026 19.19
Promozione, è terminata la 23esima giornata di campionato: il Corato, reduce dall'amaro pareggio esterno contro la Virtus Andria, vince un match dalla posta in palio altissima: al 'Comunale' termina 3-0 per i neroverdi, nella sfida contro il Don Uva. Con questo successo, i neroverdi salgono compiono ben quattro balzi in avanti, salendo al nono posto, a più uno dalla zona playout.

In seguito a questo match infatti, il Corato sale a 30 punti, gli stessi di Borgorosso Molfetta (sconfitto dal Trani) e Rutiglianese (sconfitta dal Molfetta). Settimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Doudou, che si sbloccano finalmente nella fase di realizzazione casalinga.

La classifica è sempre più equilibrata. Questa la situazione dal 7^ al 17^ posto: San Severo 31, Norba Conversano 31, Corato 30, Borgorosso Molfetta 30, Rutiglianese 30, Lucera 29, Molfetta 29, Virtus Bisceglie 29, Atletico Gargano 27, Real Siti 24, Apricena 22.

Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Fanelli, Quercia, Suriano, Volpe, Pirelli, Tedone, Scardigno, Campitiello. La prima frazione termina a reti inviolate, ma nella ripresa il Corato si scatena: al 65' ci pensa Scardigno a sbloccare il match su calcio di rigore: 1-0. Dopo sette minuti raddoppia Campitiello con un gran colpo di tesa. Al 77' è il turno di Quercia, che sigilla il definitivo 3-0. Nel prossimo turno il Corato affronterà la Soccer Trani.
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
9 febbraio 2026 Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
9 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
