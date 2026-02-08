Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva

Promozione, è terminata la 23esima giornata di campionato: il, reduce dall'amaro pareggio esterno contro la Virtus Andria, vince un match dalla posta in palio altissima: al 'Comunale' termina 3-0 per i neroverdi, nella sfida contro il. Con questo successo, i neroverdi salgono compiono ben quattro balzi in avanti, salendo al, a più uno dalla zona playout.In seguito a questo match infatti, il Corato sale a, gli stessi di Borgorosso Molfetta (sconfitto dal Trani) e Rutiglianese (sconfitta dal Molfetta).per gli uomini di Doudou, che si sbloccano finalmente nella fase di realizzazione casalinga.La classifica è sempre più equilibrata. Questa la situazione dal 7^ al 17^ posto: San Severo 31, Norba Conversano 31,, Borgorosso Molfetta 30, Rutiglianese 30, Lucera 29, Molfetta 29, Virtus Bisceglie 29, Atletico Gargano 27, Real Siti 24, Apricena 22.Quanto alla cronaca, in campo l'undici composto da Zinfollino, Rana, Petrizzelli, Fanelli, Quercia, Suriano, Volpe, Pirelli, Tedone, Scardigno, Campitiello. La prima frazione termina a reti inviolate, ma nella ripresa il Corato si scatena: al 65' ci pensa Scardigno a sbloccare il match su calcio di rigore: 1-0. Dopo sette minuti raddoppia Campitiello con un gran colpo di tesa. Al 77' è il turno di Quercia, che sigilla il definitivo. Nel prossimo turno il Corato affronterà la Soccer Trani.