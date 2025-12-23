Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina

Una super Fas Basket Corato centra finalmente la sua prima vittoria al PalaLosito. Battuta la Basket School Messina 77-67. Prova maiuscola dei ragazzi di coach Verile che si sbloccano giocando una gara intensa e combattuta contro un avversario forte e mai domo. Parte bene Corato che trova i primi punti della gara con Paoletti dalla lunetta.Risponde Chakir per Messina che da il via ad una fase equilibrata in cui Corato resta avanti grazie ai canestri di Dip e Corral con i siciliani che replicano con Busco ed una bella schiacciata di Vinciguerra (9-8 dopo 3'40"). Corral inizia il suo e trascina i coratini segnando 7 dei primi 14 punti di Corato, con Cabodevilla che dalla lunetta prova a lanciare in fuga Corato (15-11). I siciliani replicano con Chakir e la tripla di Iannicelli e tornano in vantaggio, ma capitan Basile replica da 3. Finale equilibrato. Corral segna per i baresi ma è Messina a chiudere avanti 20-21, punteggio con cui si chiude il primo quarto.Nel secondo periodo, al rientro in campo inizia bene Corato riportandosi avanti (23-21). Messina però con Chakir, Marinelli e Beltadze firma il break di 0-8 che vale il 23-29 e gela il PalaLosito. Cabodevilla interrompe il momento no e Corato torna a segnare dando il la assieme a Dip e Corral al controbreak che riporta Corato avanti 32-31. La gara è intensa, si gioca su tutti I palloni. Lo Iacono tiene Messina in linea di galleggiamento ma I coratini con Basile e Corral non ci stanno, non sono da meno e rispondono colpo su colpo rendendo il match molto equilibrato ed incerto, tanto che si va al riposo lungo sul 36-36 con le due squadre in perfetta parità dopo 20 minuti.Al rientro in campo dopo la pausa Corral continua la sua serata magica con canestri strepitosi e grande intensità in difesa. Vinciguerra per Messina pareggia dalla lunetta e Beltadze porta I suoi di nuovo avanti. I baresi però, trascinati dal proprio pubblico, restano attaccati alla gara. Manisi segna una tripla da distanza siderale che vale il 43-41 dopo una fase di errori offensivi da una parte e dall'altra.Manisi è onfire e colpisce ancora da tre bruciando la retina siciliana. Vinciguerra per Messina accorcia, ma Paoletti trova ancora il bersaglio grosso dalla lunag distanza, Corato sembra avere il controllo del match in mano nonostante il punteggio sia non altissimo ed il vantaggio esiguo, tanto che I siciliani con Marinelli restano a ridosso. Nel finale del quarto ancora Manisi prova ad allungare ma è ancora Lo Iacono a firmare quasi a fil di sirena il 51-49 con cui si chiude il terzo quarto.Nell'ultimo quarto partono meglio gli ospiti, che si riportano avanti con I canestri di Marinelli e Vinciguerra. Risponde però subito Paoletti riportando il match in parità a quota 53, La gara è in bilico, tutte e due le squadre provano a vincerla. È ancora Marinelli a segnare per Messina, ma come detto Corato ha un Corral in serata di grazia.Il numero 10 coratino concretizza un gioco da tre punti per il 56-56. Chakir e Marinelli allungano per Messina sul 56-60 provando a spaventare Corato. I neroverdi però, trascinati dal proprio pubblico e dai loro uomini migliori trovano I punti del pareggio e del successivo sorpasso con Manisi e capitan Basile, che poi fa esplodere il PalaLosito con la tripla del 65-60.Lo Iacono interrompe il break coratino di 9-0 riportando I messinesi sul -3, ma Corral si prende la scena e la partita e manda in estasi Corato ed I suoi tifosi con due triple pesantissime in fila, la seconda dopo aver avviato l'azione con un recupero palla, che valgono il 71-62. I siciliani provano a rispondere ma sono costretti al fallo sistematico e Corato ne approfitta dalla lunetta per allungare. Paoletti e Manisi sono glaciali ai liberi e regalano alla Fas Basket Corato il tanto atteso successo interno. Finisce 77-67, con I coratini in campo a far festa e tutto il PalaLosito sugli spalti ad esultare e gioire dopo due mesi e mezzo di delusioni ed amarezze.FAS BASKET CORATO – BASKET SCHOOL MESSINA 77 – 67CORATO: Manisi 15, Cabodevilla 6, Dip 4, Basile 11, Corral 30, Mulevicius, Diaz, Paoletti 11, De Rossi ne, Bavaro ne, Capasso ne, Giannattasio ne. All. Verile Ass.All. SilvestriniMESSINA: Loiacono 7, Marinelli 13, Vinciguerra 13, Iannicelli 9, Chakir 12, Beltadze 8, Warden 2, Busco 3, Sakovic, Contaldo ne, Serraino ne. All. SidotiARBITRI: Laveneziana di Monopoli (BA) e Tornese di Monteroni (LE)PARZIALI: 20-21 36-36 51-49 77-67