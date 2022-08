Nuovo colpo in entrata per la Nuova Matteotti Corato in vista del torneo 2022-23 di Serie C Gold. Il club del presidente Balducci ha ingaggiato Maduka Ebuka, centro nato nel 2004 di origini nigeriane. Il giovane cestista (198 cm per 90 kg) è cresciuto nel vivaio del Progetto Giovani Cantù, mettendosi in evidenza nell'ultima stagione sia nel team Under 19 Eccellenza che nella formazione di C Silver lombarda, chiudendo a livello senior con 4 punti realizzati in media per gara.L'atletismo è senza dubbio l'arma più immediata chepuò sfoderare ma Corato rappresenta per lui uno step fondamentale in termini di crescita e maturità. il giocatore sarà a disposizione di coach Dimitri Patella fin dal via al precampionato, fissato per i prossimi giorni.