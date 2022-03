Da terza a sesta. Il ventaglio di possibili piazzamenti della Nuova Matteotti Corato è il più ampio dell'intera C Gold a 40 minuti dalla conclusione della prima fase. I biancazzurri allenati dagiocheranno al PalaBalestrazzi (o PalaCarrassi, per i romantici) la gara decisiva da dentro o fuori contro l'Adria Bari: un successo varrebbe come minimo il quarto posto in virtù della serie di vantaggi nei confronti incrociati con tutte le altre rivali. Se poi la Virtus Molfetta dovesse violare il campo della Sunshine Vieste,e compagni conquisterebbero la terza posizione.Sfida delicatissima, quindi, per una Matteotti che nel girone di ritorno ha messo le cose a posto: «Siamo cambiati in meglio, imparando a conoscerci di più» ha spiegato, ospite della trasmissione "Invito a canestro" su Telesveva. «Vogliamo giocacercela fino in fondo a Bari e poi tirare le somme, per presentarci ai playoff nelle migliori condizioni possibili e con il morale alto, consapevoli che da quel momento in poi si azzera tutto ed è necessario essere pronti mentalmente e fisicamente». Palla a due alle 18.