La NMC sfiora l’impresa: al PalaPinto finisce 63-58 per Mola

Si interrompe a tre la striscia di vittorie consecutive per la Nuova Matteotti Corato che, dopo aver condotto la partita con autorevolezza per oltre quarti, cede solo nel finale contro la temibile Mola e rimane al settimo posto in classifica a quota 22 punti.Coach Castellitto sceglie, per il suo starting five, Di Lascio, Didonna, Amigo, Di Diomede e Brunetti. Dall'altra parte coach Di Salvatore risponde con il solito quintetto composto da Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas.Pronti via e, in un men che non si dica, i Di Salvatore boys volano sull'0-7 grazie ai canestri di Olocco e Razic e alla tripla di Giovara. Dopo una prima parte di quarto dominata dalla NMC, i padroni di casa entrano in partita e piazzano un parziale di 6-0 confezionato da Di Diomede e Amigo, trovando per la prima volta il vantaggio (12-11). Razic e Olocco riportano avanti gli ospiti, prima che il timbro di Di Lascio ristabilisca la parità: 15-15 al primo mini-riposo.Avvio di secondo quarto nel segno di Paulauskas che mette a referto cinque punti consecutivi (18-20), a cui rispondono prontamente i canestri di Di Lascio e Brunetti. La formazione coratina mantiene alto il livello di concentrazione e rifila un contro-parziale di 6-0 targato Giovara-Martinelli (23-26). I sud-baresi accorciano le distanze con Calisi (25-26) ma ci pensano Gatta e Razic a ripristinare i tre punti di vantaggio e a coronare un primo tempo magistrale per la società della presidente Balducci, soprattutto nella metà campo difensiva: 27-30 all'intervallo lungo.Il terzo quarto si apre con una Nuova Matteotti Corato chirurgica dalla lunga distanza grazie alle triple di Olocco, Gatta e Giovara che consentono di raggiungere la doppia cifra di vantaggio (32-42). Mola non ci sta e Barnaba riduce il vantaggio ad un solo possesso di distanza (41-44). Nel finale di quarto capitan Gatta regala ai suoi il +5 con cui si chiude il terzo periodo: 41-46.In apertura di quarto periodo, Gatta incrementa ulteriormente il margine di vantaggio (41-48). Tuttavia la reazione di Mola è veemente e il break di 9-0 firmato dalla squadra allenata da coach Castellitto risulterà decisivo nell'economia della partita (50-48). Gatta e Olocco tengono i biancoblu in linea di galleggiamento (52-54) ma il momentaneo vantaggio è pura illusione perché i padroni di casa, trascinati dai superlativi Amigo e Di Lascio (entrambi autori di 20 punti), mettono la freccia nel punteggio e danno l'impressione di essere più carichi dal punto di vista fisico e psicologico (59-56).Il canestro di Paulauskas prova a dare un senso ai secondi finali di gara (59-58) ma è troppo tardi:Mola si aggiudica la contesa con il risultato di 63-58.MOLA NEW BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 63 – 58MOLA: Di Diomede 3, Didonna 2, Amigo 20, Di Lascio 20, Preite 4, Brunetti 2, Calisi 7, Dar. Lepore n.e., Dan. Lepore n.e., Pinto n.e., Barnaba 5. Coach: Castellitto;CORATO: D'Imperio n.e., Martinelli 3, Gatta 13, Olocco 15, Paulauskas 7, Razic 7, Chornohrytskyi n.e., Giovara 13, Baldin, N.Markovic, L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Di Salvatore;Parziali: 15-15; 27-30; 41-46; 63-58Arbitri: Di Vittorio di Ruvo e Caposiena di San Severo