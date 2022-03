Serie C Gold Puglia - Classifica finale

Playoff - Quarti di finale (al meglio delle tre gare)

Tutto in cinque minuti. L'overtime amaro sul rettangolo del PalaCarrassi ha costretto la Nuova Matteotti Corato ad accontentarsi del sesto posto al termine della regular season di Serie C Gold. La sconfitta maturata contro l'Adria Bari (85-79 il punteggio) ha deciso il fattore campo nella serie dei quarti di finale che si aprirà domenica 3 aprile e metterà a confronto i biancazzurri di coach Patella proprio con i biancorossi di Cazzorla. Un vero peccato per Cicivé e compagni, che con un successo si sarebbero classificati terzi.Match molto combattuto, quello di domenica, e tutto lascia immaginare che sarà anche così nei playoff. La Nuova Matteotti ha rotto l'equilibrio prendendo il controllo della sfida nel secondo quarto (41-50) ma l'Adria, con una reazione perentoria nel terzo periodo, ha sovvertito il punteggio toccando anche il +11. Gatta e De Angelis, con i loro canestri, si sono prodotti nella rimonta che ha permesso agli ospiti di sorpassare sul filo di lana senza però riuscire a chiudere i conti. Il supplementare si è rivelato indigesto ai coratini, incapaci di segnare più di due miseri punticini. Adesso si giocherà sulla distanza delle tre gare, con accesso alle semifinali riservato alla compagine che se na aggiudicherà due.Virtus Molfetta,38; Adria Bari 28; Mola, Vieste 26;24; Monteroni 22; Altamura 20; Mesagne 16; Castellaneta (-3) 15; Ostuni 8; Juve Trani 0.1-8 Virtus Molfetta-Altamura4-5 Mola-Vieste