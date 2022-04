Quel 31-10 di parziale nell'ultima frazione è l'appiglio sul quale la Nuova Matteotti Corato dovrà farsi forza per giocare una gara2 di tutt'altro spessore. L'orgoglio, innanzitutto, dovrà spingere la squadra di Dimitri Patella alla vittoria nel confronto senza via d'uscita con l'Adria Bari, che giovedì si presenterà sulle tavole del PalaLosito (palla a due ore 20:30) decisa a bissare l'autorevole affermazione del primo match della serie dei quarti. Gli appena 19 punti segnati in 20 minuti dopo l'intervallo lungo al PalaCarrassi gridano vendetta e toccherà soprattutto agli stranieri Ranitovic e Oluic dare risposte in questo senso, mentre è lecito attendersi un maggiore supporto da alcuni italiani. Gli argentini Buzzo e Rodriguez si sono rivelati fattori determinanti in gara1 e la misura in cui la Nuova Matteotti riuscirà a limitarli contribuirà a definire l'esito del match. Claudio Gatta e soci non hanno alternative: è necessario battere gli avversari per tornare nel capoluogo e contendere l'accesso alla semifinale promozione.